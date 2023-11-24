MÜGE ANLI CANLI İZLE! 24 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

24 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Karnındaki ikiz bebekleriyle öldürülen anne. Üç cana kıyan vicdansız kim?

Ramazan Bey'in birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında. Emine Hanım, Ramazan Bey'in karısına düşkün olduğunu ona zarar vermeyeceğini söyledi. Mahkemece kendisinin aklandığını anlatan kadın, Ramazan'ın kendisine 'eşimi kaybettim psikolojim bozuk' dediğini medyaya çıkmak istemediğini söyledi.

Hatice Çaltı'nın ölü bulunduğu evin apartman çevresi nasıldı? Etrafta neler vardı?

Hamileliğinin 5. Ayında karnında ikiz bebekleriyle öldürülen Hatice Çaltı'nın şüphelerin odağındaki eşi, karısının cinayetiyle ilgili iddialarda bulunmuştu, Cinayete yönelik Denizli Buldan'da araştırma yapan ekip, Hatice Çaltı'nın ölü bulunduğu evin apartmanın önündeydi. Apartman çevresi nasıldı? Etrafta neler vardı? Buradan kimseye görünmeden kolayca kaçabilmek mümkün müydü?

Hamileyken öldürülen iki çocuk annesinin komşusu konuştu. 'Olay günü kocası çok soğukkanlıydı'

Ramazan Çaltı'nın iddiasına göre yediği o dayaklardan sonra Hatice Çaltı'nın kulağında işitme kaybı vardı ve kapısının üzerinde her daim zilin sesini duymazsa diye anahtar takılıydı. Ve yine Ramazan Çaltı'nın iddiasına göre bütün apartmanda oturan herkes onun kulağı duymadığı için anahtarın kapının üzerinde olduğunu biliyordu. Komşuları ise, Hatice Çaltı'nın böyle bir durumundan haberdar değildi. Hırsızlık olayına karşı böyle birşey yapılır mı diyen komşular, geldikleri günden beri sorun yaşanıyordu dedi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.