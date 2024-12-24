MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

Müge Anlı ATV canlı yayın linkiyle programa HD kalitesinde ulaşabilir ve bu heyecan dolu yayını kaçırmadan izleyebilirsiniz. 24 Aralık Salı tarihli bölümde çözülmeyi bekleyen olaylar ve yeni tanıklarla birlikte program yine dikkatleri üzerine çekti. Canlı izleme seçenekleri ve detaylarıyla Müge Anlı'nın bugünkü bölümüne dair tüm bilgiler burada. Müge Anlı son bölümde neler oldu? sorusu, ATV ekranlarının fenomen programını kaçıran izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programda ele alınan olayların detayları, şüpheli isimler ve tanık ifadeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

17 yaşındaki Baran İnan İstanbul'dan kayıplara karıştı. Baran'ın küçük yaşlardan beri çalışıp 750 Bin lira değerinde altın biriktirdiği, annesinin misafiri olarak evlerine giren bir yabancının altınları çalıp kayıplara karıştığı, Baran'ın da annesine sinirlenip evi terk ettiği açıklanmıştı. 17 yaşındaki genç kaybının 10. gününde Müge Anlı'da bulundu.

13 yaşındaki kız, İstanbul'dan kayıplara karıştırmış annesi Sevilay Baş onu aramak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Yayınımızın ardından sevindiren haber geldi. 13 yaşındaki çocuk bulundu.

44 Yaşındaki Aygül Bilbay 13 Aralık Cuma günü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki evinden çıkıp gitmiş, bir daha da geri dönmemişti. Karısına ulaşamayan İbrahim Bilbay, onu aramak için stüdyoya gelmişti. Yayının ardından eşinin kendisini aradığını gören Aygül Bilbay evine dönme kararı aldı.

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Kurak, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi ve eve dönmesi için eşine seslendi.

Nezaket Uyur'un komşusu yayına bağlandı. Komşu, yıllar önce Nezaket'in çocuklarıyla olan bir fotoğrafını kendisine bırakıp "başıma bir şey gelirse, çocuklarım yurda verilirse kocama güvenmiyorum. Çocuklarımla olan fotoğrafım sende kalsın" dediğini, yıllarca o fotoğrafı sakladığını anlattı.

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