MÜGE ANLI CANLI İZLE | 23 Aralık Pazartesi Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

Müge Anlı ATV canlı yayın linkiyle programa HD kalitesinde ulaşabilir ve bu heyecan dolu yayını kaçırmadan izleyebilirsiniz. 23 Aralık Pazartesi tarihli bölümde çözülmeyi bekleyen olaylar ve yeni tanıklarla birlikte program yine dikkatleri üzerine çekti. Canlı izleme seçenekleri ve detaylarıyla Müge Anlı'nın bugünkü bölümüne dair tüm bilgiler burada. Müge Anlı son bölümde neler oldu? sorusu, ATV ekranlarının fenomen programını kaçıran izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Programda ele alınan olayların detayları, şüpheli isimler ve tanık ifadeleri izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi, 16 Kasım'da İstanbul Başakşehir'deki evinden kayıplara karıştı. Bir annenin endişesi daha son buldu. 14 yaşındaki çocuk kaybının üçüncü gününde Müge Anlı'da bulundu.

5 Aralık Perşembe Günü Bolu Gerede'den kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Aslan'ı aramak için torunu ve oğlu stüdyoya gelmişti. Mustafa Aslan annesinin mezarının bulunduğu Karacadağ'daki dere kenarında ölü olarak bulundu. Hipotermi sonucu öldüğü belirlenen Mustafa Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.

13 yaşındaki çocuk, 15 Aralık Pazar günü Balıkesir'den kayıplara karışmış, ailesi onu aramak için stüdyoya gelmişti. 13 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki Umut tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti. Yapılan operasyonla genç kız bulunduğu adresten alındı. Umut Kaynak ise kızın "kendi rızam ile onun yanına gittim" demesi üzerine serbest bırakıldı. 13 yaşındaki çocuğu yanında tutan Umut ve annesi Saime iddiaları yanıtlamak üzere canlı yayına geldi.

'Annemizi öldürdü' dedikleri babaları ile canlı yayında yüzleşiyorlar.... Yusuf Bey, Nezaket'in baba evine dönmek istediğini ama ailesinin onu kabul etmediğini, Nezaket'in "dönecek yerim yok" dediğini, Eyüpsultan'da Nezaket'e ev tuttuğunu, anlattı.

Kızının su satarken kaçırıldığını iddia eden anne canlı yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Kızının bazı kişiler tarafından kandırıldığını da söyledi.

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