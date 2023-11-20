MÜGE ANLI CANLI İZLE! 20 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

20 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaybının 101. Gününde Müge Anlı'da bulundu.2 çocuk annesi Fatma Yüzen canlı yayında...

Yayına bağlanan Fatma Yüzen kimsenin yanında olmadığını, eşinden kaçtığını dönerse öldürüleceğini düşündüğünü söyledi. Anne Gönül Hanım, kocasından korkmaması gerektiğini kendisinin yanına gelmesini istedi. Fatma Yüzen, şiddete uğradığını bunu annesinin de bildiğini anlattı. Evden kaçmasının sebebini kocasının kendisini aldattığı ve kendisinin de intikam almak için de gittiğini söyledi.

'Hayal gözlüm' dediği sevgilisini arıyor... Çok sevdiği yol arkadaşı Sunay Zeybek nerede?

44 yaşındaki Suna Zeybek nikahsız olarak 13 yıldır Mehmet Ali Görel ile yaşıyordu. Denizli'de yaşayan kadın 2 Kasım'da evinden çıkıp kayıplara karıştı. Mehmet Ali Görel, çok mutlu olduklarını evleneceklerini ama Suna Zeybek'in ailesinin evine gittiğini sonra değiştiğini söyledi. Geri dön çağrısı yapan adamın yanında eski eşi de vardı. O da Suna Zeybek'in evine dönmesini eski eşinin çok üzüldüğünü söyledi.

Gasbedildi, darbedildi, kayıplara karıştı. 6 yıldır ulaşılamayan Nazmiye Yaldız'a ne oldu?

25 Ekim 2017 tarihinde Sakarya'da telefon sinyali kesildi. Nazmiye Yaldız öldürülüp tavuk çiftliğine mi götürüldü? Hamsin Bey, cezaevinde olduğunu sırada Fatih isimli biriyle tanıştığını bildiğini, kendisinin bir şey yapmadığını söyledi. Telefona bağlanan kişi ise, Fatih isimli kişinin eşine söylediği cümleyi aktardı. 'Bu tavukların önüne insan cesedi atsam bu tavuklar onu yer bitirir'dediğini duyduğunu söyledi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Arnavut kökenlidir. 1999 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten bir kızı oldu. Anlı, 20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran 2022 tarihinde evlendi.