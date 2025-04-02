MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 NİSAN! ATV ekranıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı canlı izle 2 Nisan tarihi için yapılan aramalar, özellikle programın yeni bölümüyle ilgili gelişmeleri anlık takip etmek isteyen izleyiciler tarafından yoğunlaştı. ATV'nin sevilen sabah kuşağı programı, her gün saat 10:00'da izleyicilerle buluşuyor. Peki, Müge Anlı canlı izleme linki var mı? Müge Anlı nasıl izlenir? ATV Müge Anlı canlı izleme linki...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayıp Umut'un babası ve annesi canlı yayında... Anneanne Gül Hanım, çocuğa bakamadığını, çalıştığını o yüzden kızına sahip çıkamadığını söyledi. Kızının çocuğu birine verdiğini iddia etti. Zeynep Hanım iddiaları kabul etmedi. Annesinin kendisini biriyle evlendirmek istediğini anlattı.

Yıllar önce binalarında çocuğu bulan görgü şahidi programı da takip ediyordu. Apartmanda çocuğu gördüğünü, kendisine 'annem gelecek' dediğini söyledi. Polislerin gelip götürdüğünü bir daha görmediğini anlattı.

Kardeşinin birliktelik yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış konuştu. Baldızında şüphelendiğini ve birşeyler bildiğini söyledi.

34 yaşındaki iki çocuk annesi Birgül Arduç, 14 Mart'ta İstanbul Sancaktepe'den kayboldu. Diğer kayıp 17 yaşındaki Sudenaz Laleli ise 17 Mart'ta Konya'dan kayboldu.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

Canlı yayını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi olan atv.com.tr/canli-yayin adresine giriş yaparak Müge Anlı'yı anlık olarak izleyebilir. Ayrıca, programın geçmiş bölümleri de yine ATV'nin resmi sitesinden ve YouTube kanalından izlenebilir.

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

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