Müge Anlı CANLI İZLE! 14 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

2 yaşındaki bebeği kaçırdığı iddia edilen kişi konuştu: ''Gülbani ile gönül ilişkim vardı''

İki yaşındaki Gamze'yi küçük çocuğun amcasının karısı Gülbani Gündoğdu'ya olan takıntılı aşkı yüzünden kaçırdığı iddia edilen isimdi Mecit Yıldırım. Mecit Bey, Gülbani ile ilişkisini tüm ailesinin bildiğini ve onun yalan söylediğini söyledi. Gülbani'nin kendisine 'seni eşimle tanıştırayım daha rahat görüşürüz' dediğini eşini de bu vasıtayla tanıdığını arkadaşı olmadığını anlattı.

İlişki ağı içinde kaybolan bir çocuk: ''Gamze, Mecit Bey'in ağabeyinin yanında diye düşünüyorum''

Yayına bağlanan Pınar Hanım, annesinin suçlamanmaması gerektiğini Mecit Bey'in kendi kardeşine bir tane çocuk verdiğini ve o çocuğun da Gamze olduğunu düşündüğünü söyledi. Mecit Bey ise, o çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve ağabeyinin de çocuğu olmadığı için verdiğini anlattı.

2 evladıyla birlikte kayıplara karışmıştı

Kaybının 29. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Programı arayan Zeynep Büber, eşinin yalan söylediğini ve onun tehditlerinden kaçtığını ve geri dönmeyeceğini söyledi.

15 yaşındaki Şevin Çıtak aranıyor. 1 Şubat Çarşamba günü Bağcılar'dan kaybolan genç kız, anneanneme gideceğim diyerek evden çıkıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.