MÜGE ANLI CANLI İZLE! 10 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Evli ve 6 çocuk annesi tarafından alıkonma şüphesi

35 yaşındaki Halis Güzelordu nerede?

Ağabeyi ve annesi 35 yaşındaki Halis Güzelordu'yu aramak için canlı yayında... 35 yaşındaki adamın sosyal medyadan tanıştığı evli ve 6 çocuk annesi Yasemin Hanım tarafından alıkonulduğu iddiası ortaya atıldı. Ağabey Aydın Güzelordu, kardeşinin mental sağlının çok iyi olmadığını ve kandırılmaya müsait olduğunu söylerken hayatından da endişe ediyorum dedi.

Mehmet Ali Özdemir'in kaybındaki şüphe noktaları

Bulunan aracı ve soru işaretleri

Mehmet Ali Özdemir şüpheli şekilde kaybolduktan 4 gün sonra içinde kan lekesi olan aracı bulundu. Arabanın bulundu haberini ağabey Hasan Özdemir'in aldığı kişi ise kayıp kardeşinin karısı Meryem Özdemir'di. Aracın bulunduğu noktaya ilk ulaşan kişi mahalle muhtarı oldu söylediğine göre araçla ilgili ihbarı yetkililere kendisi yaptığı yönündeydi.

47 dakikaya sığan olay gecesi ve cinayet şüphesi

''Mehmet Ali, eşinin telefonuna el koymuştu''

Yayına bağlanan arkadaşı, Mehmet Ali'yi çok yakından tanıdığını kendisine eşinin telefonuna el koyduğunu söylediğini söyledi. Eşi Meryem'in sosyal medyadan biriyle konuştuğunu yakaladığını anlattığını bu kişiyi bulmam lazım dediğini anlattı. Meryem tüm iddiaları yalanlarken sosyal medyayı hiç kullanmadım dedi.