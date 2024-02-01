MÜGE ANLI CANLI İZLE! 1 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 30 Ocak Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İşte detaylar!
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı Canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 1 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 1 ŞubatMüge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI CANLI İZLE! (LİNK)
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?
- Kasten öldürme suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Zeynel Boyacı, eşi ve Zeynel Boyacı'nın 'canı istemediği için öldürmekten son anda vazgeçtiği' arkadaşı hakim karşısına çıkarıldı. Arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İlknur Boyacı ise ev hapsine çarptırıldı. Baldızını ve yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul eden Zeynel Boyacı içinse mahkemenin kararı sürpriz olmadı.
- 31 yaşındaki aşçı Yusuf Kavuk'un cenazesine Bilecik'te ulaşılmıştı. Cumartesi günü memleketi olan Kahramanmaraş'ta sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
- Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında dikkatleri üzerine çeken kızı Şerife Çiçek ve evliliği hakkında hayrete düşüren iddialar gündeme geldi. İddiaları reddeden Şerife Çiçek'in kendisine şahit tutmak için konuşsun dediği kayınpederi ve kayınvalidesi konuştu. Hasan Çelik'in iş arkadaşı Şener Yıldırım: 'Karısı ve kızını iki kişi ile kavga ederken gördüm.' Sırra kadem basan Hasan Hüseyin Çelik'in birlikte çalıştığı Şener Yıldırım'ın anlattığını göre, arkadaşı kendisine kazandığı parayı eşi Seher Çelik'in almasından dert yanıyordu. Çarpıcı bir iddiada bulunan Şener Bey, Şerife Çiçek ve Seher Çelik'in beyaz araçla geldikleri merkeze uzak bir yerde iki erkekle tartışırken gördüğünü öne sürdü.