Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Kasım Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali yapmıştır.

1 KASIM MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

3 çocuk annesinin cenazesi aranıyor. Uçurumun kenarında geniş çaplı arama...

35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı öldürdükten sonra itiraf eden Tayfur Kılıç'ın bahsettiği noktada arama çalışmaları başladı. Uçurumun kenarındaki arama çalışmalarında Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri destek veriyor. Drone ekipleri ve kadavra köpekleri de titizlikle arama çalışmalarına katıldı. 4 ay sonra kızlarından bir iz arayan Oktay Bey, Tayfur'un ailesinin de tutuklanmasını isteyerek tek başına bu cinayeti işlemediğine işaret etti.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili iddialar

'Ablasını sevgilisine öldürtmek istedi'

Nevrigül Alan'ın ölümünde adı sıkça geçen Nazmiye Tutaner'in sevgilisi Barış Çiçek'le ilgili bir tanık bildiklerini anlattı. Kardeşini yasaklı maddeye alıştırdıklarını, Barış'ın annesini dövdüğünü söyledi. Bir diğer tanık ise Nazmiye'nin Barış'a ablasını öldürtüceğine dair söylemlerde bulunmuştu.

İddia sahibi canlı yayında...

'Kız kardeşi cenaze günü kaçmak istedi'

Necati Gümüşseven, Nazmiye'nin yasaklı madde aldığını kendisinin eşini gördüğünü o sırada elini kestiğini hastaneye gittiklerini söyledi. Dayısı olduğunu söyleyen Necati Bey, gerçekleri konuşmasını her zaman yanında olduğunu sözlerine ekledi.