Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı'nın sıkı takipçileri ATV ekranlarında programın canlı yayınını göremeyen izleyiciler arama motorlarında Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı bugün neden yok? 7 Şubat Müge Anlı var mı, yok mu? sorularını aratıyor.

Müge Anlı bugün neden yok? sorusu merak ediliyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı programı bugün ekranlara canlı olarak gelmedi. Seyirciler ise Müge Anlı bugün yok mu? Müge Anlı bugün neden yok? 7 Şubat Müge Anlı var mı, yok mu? sorularını arattı. İşte detaylar...

MÜGE ANLI BUGÜN YOK MU?

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Yaşanan facia nedeniyle ise Müge Anlı programı bugün ekranlara gelmeyecek.m