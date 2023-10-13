Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Bedriye ve Tayfur Kılıç olayı izleyicilerin merak konusu oldu. Bedriye Kılıç'ın son durumu ve yaşananlar hakkındaki detaylar programa damga vurdu. Peki, Müge Anlı Bedriye Kılıç ve Tayfur Kılıç olayı nedir? Bedriye Kılıç son durum ne? İşte detaylar...

ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı hafta içi her gün ekranlara geliyor. 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Bedriye Kılıç olayının detayları ve son gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bedriye Kılıç olayı nedir araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Müge Anlı Bedriye Kılıç ve Tayfur Kılıç olayı nedir? Bedriye Kılıç son durum ne? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

Konya Akşehir'den, 6 Temmuz'da, kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan 99 gündür haber alınamıyor. Yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, talihsiz kadını yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın ortadan kaldırdığını düşünüyor. Günlerdir işlenen kayıp olayında Tayfun Kılıç'ın karısının kaybının 8. gününde pavyona giderek gününü gün ettiği ortaya çıktı.

TAYFUR KILIÇ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı, derinlemesine ele aldığı kayıp dosyasında, bu kez şüpheli eş Tayfur Kılıç'la ilgili pes dedirten bir bilgiye ulaştı. Usta gazetecinin ulaştığı, Tayfur Kılıç'ın iş arkadaşı Hakan Kabak, Tayfur'un kayıp tarihinden 8 gün sonra, 14 Temmuz'da kendisini arayıp "Bana 100 bin lira para çıktı. 60 bin lira ile araba aldım, 40 bin lira kaldı. Gel seni pavyona götüreyim" dediğini, birlikte önce lunaparkta birer alkol aldıklarını söyledi.