Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Bedriye Kılıç olayının detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç olayı çözüldü mü? soruları araştırılıyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç yer alıyor. Olayları yakından takip eden programda yer alan isim hakkında merak edilenler ise Müge Anlı Bedriye Kılıç bulundu mu? Bedriye Kılıç olayı çözüldü mü? soruları ile araştırılıyor.

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ BULUNDU MU?

Bedriye Kılıç henüz bulunmadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan olay ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

MÜGE ANLI BEDRİYE KILIÇ OLAYI NEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran acılı anne ve baba, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi kızları Bedriye Kılıç'ın 6 Temmuz'da Konya'da kaybolduğunu söyleyerek yardım istedi. Ortadan kaybolan kadının bir haberle ilgili röportaj verdiği için eşi tarafından kıskanıldığını duyunca sessiz kalamadı.

Kılıç'ın sırf röportaj verdiği için kıskanılmasına sinirlenen Anlı "Hanımefendi orada kiraz topluyor. Yapılan haberi de izledim. Onda da hiçbir şey yok. Bir muhabir gidiyor, orada gayet güzel haberini yapıyor. Kocası bunun üzerine 'Orada niye görücüye çıktın?' diye kıskanıyor. Artık yani 'Yok devenin nalı!' diyeceğim. Kusura bakmayın bu kaba tabire ama artık o kadar da değil. Havalıymış. Nesi havalı bu kadının Allah aşkına? Ne olacak sanki? Bir de havalı olsun. Herkes mutlu olsun, neşeli olsun, konuşkan olsun" dedi.

Kıskançlık olayı karşısında şaşkına dönen Anlı, Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfun Bey'e neden kıskançlık krizine girdiğini sordu. Tayfun Bey'den "Uyarmayalım mı?" cevabını alan ünlü isim, "Uyarma artık. Sen kimsin ki? Uyarıcıbaşı mısın? Nesin? Sen kendini uyarsaydın. Kadını dövmüşsün, sövmüşsün. Ceza bile almışsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kıskanacak ne var? Ne yaptın, kadını neden kıskandın?"

Tayfur Bey de diğer kadınların kameraya çıkmazken kendi karısının kameraya çıkmasına anlam veremediğini belirtti. Tayfur Bey'in tepkilerine sinirlenen Anlı, "Seninle röportaj yapmadılar diye kıskandın demek ki" diyerek tepki gösterdi.

Programa telefonla bağlanan kayıp kadının kayınpederi ise "Gelinim biraz dangalaktı, 'Buralardan çekip gideceğim. Beni polis bile bulamayacak. Başımı dinleyeceğim' dedi" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı popüler bir televizyon programıdır. Program, Türkiye'de 2008 yılında başlamış ve o günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmektedir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, genellikle kayıp kişileri bulma, suçları aydınlatma ve toplumsal sorunları ele alma amacı taşır. Programda kayıp olan kişilerin aileleri, izleyicilerden gelen ipuçları ve program ekibi tarafından yapılan araştırmalarla kayıp kişilerin veya kayıp eşyaların bulunmasına yardımcı olunur. Ayrıca, hukuki ve toplumsal sorunlara da dikkat çekilir ve çözüm aranır.

Müge Anlı, programıyla Türk televizyonunun tanınmış sunucularından biri haline gelmiş ve toplum içindeki sorunları ele alarak insanların yardımına koşmuştur. Programın sert bir dille sunulmasına rağmen Müge Anlı'nın samimiyeti ve empati yeteneği, izleyiciler tarafından takdir edilmektedir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'de uzun yıllardır devam eden ve büyük bir izleyici kitlesi olan bir televizyon programıdır. Programın amacı, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve kayıp olan kişilere ulaşmaya çalışmaktır.