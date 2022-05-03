Müge Anlı bayramda var mı, yok mu? Müge Anlı bu hafta yok mu, ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok?

Müge Anlı bayramda var mı? Ramazan Bayramı nedeniyle bazı TV yapımları tatile girdi. ATV'nin sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert programını TV'de göremeyen vatandaşlar Müge Anlı bayramda var mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Müge Anlı bu hafta yok mu, ne zaman başlayacak? Müge Anlı bayramda yok mu? sorularını gündeme taşıdı. İşte ATV yayın akışı ve detaylar...

MÜGE ANLI BAYRAMDA VAR MI?

ATV yayın akışına göre Müge Anlı bayramda ekranlara gelmeyecek. İşte ATV yayın akışı:

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar's Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:05 Oskar's Oasis

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

Hafta içi her gün saat 10.00'da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yerin Oskar's Oasis çizgi filmi yer almaktadır.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973, İstanbul doğumlu Türk sunucu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti. 2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi. 2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. 2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.

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