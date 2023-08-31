Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni sezon tarihi araştırılıyor. Programın izleyicileri arama motorlarında Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

ATV ekranlarının sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sezon arasına girildi. Müge Anlı izleyicileri her gün saat 10.00'da takip ettiği programın yeni sezonunun ne zaman başladığını araştırıyor. Arama motorlarında araştırılan Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Haziran günü sezon finali yaptı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Program 4 Eylül günü izleyici ile buluşacak.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...