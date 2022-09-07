Atv ekranında her gün farklı bir olayla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çözülemeyen olaylar çözülmeye devam ediyor. Büyük bir seyirci kitlesine sahip olan Müge Anlı ile Tatlı Sert haftaiçi her gün seyirci ile buluşuyor. Şuan gündemde ise 5.5 milyon dolandırılan Ayten Kahraman olayı var. Müge Anlı Ayten Kahraman olayı nedir? Müge Anlı Adem Dolapçı yakalandı mı? 7 Eylül Müge Anlı neler oldu?

Müge Anlı izleyicilerinin sıkı sıkıya takip ettiği programda haftaiçi her gün gizemi çözülmek üzere tartışılan, araştırılan konular var. Şuan Müge Anlı gündeminde olan Ayten Kahraman olayının perde arkası ise seyirciler tarafından merak ediliyor. Borç olarak aldığını belirterek Ayten Kahraman'ın 5.5 milyon TLsini alıp kaçan Adem Dolapçı'ya ulaşılmaya çalışılıyor. Peki, Müge Anlı Ayten Kahraman olayı nedir? Müge Anlı Adem Dolapçı yakalandı mı? 7 Eylül Müge Anlı neler oldu?

MÜGE ANLI AYTEN KAHRAMAN OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da gündemde olan Ayten Kahraman'ın dolandırılması olayı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Farklı birkaç kadını evlilik ile kandırarak kredi çekmesini isteyen ve ardından kaçan Adem Dolapçı farklı isimlerle farklı kişileri dolandırıyor. Adem Dolapçı'nın son dolandırdığı kişi ise Ayten Kahraman oldu. Yardım için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Ayten Kahraman kaybettiği parayı geri kazanmak ve Adem Dolapçı'nın yakalanmasını istiyor. Ayten Kahraman ile Facebook üzerinden tanışan Adem Dolapçı'nın bir dernek başkan yardımcısı ve bir belediye çalışanını da dolandırdığı öğrenildi. Ankara'da yaşayan ve öğretmen olan Ayten Kahraman' kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtan Adem kahraman için Ayten Kahraman şu sözleri söyledi: "Normalde mesajlara cevap vermem ama Adem Dolapçı çok düzgün bir mesaj atmıştı. Arkadaşlığımız öyle başladı. Nişan yaptık. Önce arabamı sonra evimi sattım. 50 bin lira kredi çektim. 'İnsanlar bir öğretmende 5.5 milyon lira ne geziyor' diye eleştiriyor. Bu paranın 3 milyon 874 bin lirası Adem Dolapçı'nın bana devrettiği şirketin borçları zaten" dedi. Adem Dolapçı'nın kendilerine mesaj gönderdiğini söyleyen Müge Anlı, "Adem Dolapçı, 'Asıl dolandırılan benim' diye mesaj atıyor. Kendisi isterse programa bağlanabilir. Adem Dolapçı soyadını 'Göktaşi' olarak değiştirmiş. Bir insan soyadını neden değiştirir? Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor". Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon dolandırmasının yanında dernek başkanı yardımcısını 20 milyon, belediye çalışanı ise 500 bin TL dolandırdı. Programa katılan diğer dolandırıcı mağdurları ise yaşadığı olayları anlatıyor. 7 Eylül tarihinde Müge Anlı'ya canlı bağlanan bir beyefendi ise geçen hafta Adem Dolapçı'nın tarafından dolandırıldığını söyledi. Samimi bir şekilde yaklaştığını söyleyen dolandırıcı mağduru beyefendi 51 bin TL dolandırıldığını söyledi. Telefonlara çıkmadığını Müge Anlı programında söyledi. Müge Anlı'nın Adem Dolapçı'nın fotoğrafını dolandırıcı mağdurlarına göstermesi üzerine 4 kişi de fotoğraftaki kişinin dolandırıcı Adem Dolapçı'nın olduğunu doğruladı. 7 Eylül Müge Anlı programına katılan dolandırıcı mağdurları 6ya çıktı. Adem Dolapçı tarafından dolandırılan kişiler programa canlı katılarak yaşadığı mağduriyeti programda anlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI ADEM DOLAPÇI YAKALANDI MI?

Ayten Kahraman'ın yanında 3 kişiyi daha dolandıran Adem Dolapçı'nın yakalanıp yakalanmadığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı seyircileri tarafından merakla takip ediliyor. Ayten Kahraman'a mesaj atan Adem Dolapçı, mesajda şunları yazdı: "Ben borç olarak aldım parayı, kimseyi dolandırmadım." Şeklinde iddiaları yalanladı.