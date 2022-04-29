Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 29 Nisan 2022 son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. 58 yaşındaki Aysel Gülmez'den haber alınamıyor. İzmir'de şüpheli bir şekilde kaybolan Aysel Gülmez'e ne oldu merak ediliyor. Müge Anlı Aysel Gülmez'e ne oldu? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 29 Nisan Müge Anlı son bölüm izle!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'da son bölümünde neler oldu merak konusu oldu. Herkes tarafından izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli bir kayıp olayı gün yüzüne çıkıyor. İzmir'de kaybolan 58 yaşındaki Aysel Gülmez'den haber alınamıyor. Aysel Gülmez'in şüpheli kaybı sonucunda Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda kuzenler yüzleşti.

MÜGE ANLI AYSEL GÜLMEZ'E NE OLDU?

İzmir'de kaybolan Aysel Gülmez'den haber alınamıyor. 58 yaşındaki Aysel Gülmez'in şüpheli kaybındaki gelişmeler seyircileri ekran başına kilitliyor. Şüpheli kaybı ardından Aysel Gülmez'in yakınları Müge Anlı'dan yardım istiyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLEME LİNKİ!

MÜGE ANLI KAYIP AYSEL GÜLMEZ OLAYI İZLEME LİNKİ!

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