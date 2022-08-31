Haftaiçi her gün Atv ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağının en çok izlenen programı olmaya devam ediyor. Tüm sezon boyunca kaybolan kişileri bularak, faili meçhul cinayetleri açığa çıkartarak ve daha birçok olayın arka yüzünü ortaya çıkaran Müge Anlı yeni sezonda da belirsizlikleri çözüyor. Peki, Müge Anlı Ayşe Bağcı kimdir? Müge Anlı Ayşe Bağcı olayı ne?

Atv ekranının en çok izlenen ve sıkı sıkıya takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün birbirinden ilginç, esrarengiz olaylar yaşanıyor. Yaşanan olayların sır perdesini ise Müge Anlı kaldırıyor. Haftaiçi her gün saat 10:00'da izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te üzerinde durulan konular bir diğer yandan da gündem oluyor. Seyircilerin sıkı sıkıya takip ettiği, merak edip araştırdığı konular arasında şimdi ise Ayşe Bağcı olayı var. Müge Anlı Ayşe Bağcı kimdir? Müge Anlı Ayşe Bağcı olayı ne? Ayşe Bağcı evine döndü mü?

MÜGE ANLI AYŞE BAĞCI KİMDİR?

24 yaşında üniveriste 3. Sınıf öğrencisi olan Ayşe Bağcı Konya'nın Çumra ilçesinde ailesiyle beraber yaşıyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Bölümü okuyan Ayşe Bağcı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesinin onu araması ile araştırıldı. Peki, Müge Anlı Ayşe Bağcı olayı ne? Ayşe Bağcı evine döndü mü?

MÜGE ANLI AYŞE BAĞCI OLAYI NE?

Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüs ile giderken Mücahit isimli kişinin onu kaçırdığı iddiası ile Ayşe Bağcı'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Ailesi 18 gündür kızından haber alamadığını söylüyor. Yolculuk esnasında evli ve çocuğu olan Mücahit isimli kişi ile kaçtığı düşünülüyordu. Bunun üzerine Ayşe Bağcı ve Mücahit'e ulaşan Müge Anlı olayı taraflardan dinledi. Samsun'a yolculuk esnasında yıldırım aşkı yaşadıklarını iddia eden ikiliden Mücahit şu sözleri söyledi; "Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti." Bu sözlerin üzerine Ayşe Bağcı'nın annesi Fatma Bağcı, ''Benim kızım üniversite son sınıf öğrencisi. Evliliğe sıcak bakmayan biriydi. Kızımı tehdit ediyor. Bu adam 3 harflilerle etki altına alıyor. Kızmın aklını çelip hayatını mahvetti'' sözlerini dile getirdi. Ardından Ayşe Bağcı canlı yayına katılarak daha da kafaları karıştırdı. Skype uygulaması üzerinden görüntülü olarak programa canlı katılan Ayşe Bağcı açıklamalarda bulunma esnasında kaçtığı iddia edilen Mücahit Ayşe'nin omuzuna dokundu. Ailenin iddiasına göre o esnada Ayşe Bağcı'yı etkilediği ve üç harflilerle irtibata geçtiği düşünülüyor. Korku dolu anlar yaşayan anne ve babanın "Kızıma büyü yapıyor." Diye ağlaması üzerine Müge Anlı canlı yayında olan Ayşe'ye " İyi misin?" sorusunu yöneltti. Ayşe ise hiçbir cevap veremeden ekrana bakakaldı. Sessiz kalması üzerine aile daha fazla endişelendi. Mücahit'in cinlerden eşim var sözleri üzerine ailenin panik hali belli oluyordu. Mücahit'in daha önce de bu şekilde kandırdığı başka bir kadının canlı yayına bağlanması üzerine Mücahit'in aynı yolla birçok kişiyi kandırdığı ortaya çıktı. Kadın "Bana da aynılarını yaptı." Dedi. Bunların üzerine Mücahit'in cevabı ise "Birçok sevgilim, birçok kız arkadaşım var ve kimseden korkmuyorum." Oldu.