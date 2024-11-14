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MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu?

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu?
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14 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 14 Kasım Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

26 yaşındaki Şeyma Karataş, sosyal medya üzerinden tanıştığı Emre Boz tarafından evlilik vaadiyle 1 milyon 800 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Ankara Emniyeti soruşturmayı genişletti. Dolandırma ve fotoğraflı şantaj iddiaları ile gündeme gelen Emre Boz, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile tutuklandı.

Fevzi Dursun 4 aydır haber alamadığı, özleminden kaşkolunu kokladığı üç çocuğunun annesi Nergis Bektaş'ı aramak için başvurdu. Yayına bağlanan oğlu, babasının 30 yıldır hiçbir yerde çalışmadığını, 13 yıldır kendi ayakları üzerinde durduğunu, babasının kötü koca ve baba olduğunu anlattı.

MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu?

Rabia kendi ayakları üzerinde durup kocasından boşanmak istediğini, sevgilisi Muhittin'i de istemediğini söyledi. Rabia kaçtığı için pişman olduğunu açıkladı. Muhittin aldığı parayla hem Rabia hem de çocuklara bakabileceğini iddia etti.

Ahmet ölmeden 15 gün önce Ahmet'in evini gösteren Cihan'ın çektiği dediği video konuşuldu. Cihan Bey köpek mevzusundan dolayı o videoyu çektiğini, Ahmet'i değil komşusu Abdullah'ı kastettiğini anlattı.

ATV CANLI İZLE

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