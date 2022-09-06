Atv ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Şuan gündemde olan konu ise konsere diye çıkıp alıkolunan Asu Arslan var. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının izleyicileri ise Asu Arslan olayını merak ediyor. Asu Arslan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Asu Arslan nasıl kurtularıldı? 6 Eylül Salı Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı izleyicilerinin sıkı sıkıya takip ettiği programda haftaiçi her gün gizemi çözülmek üzere tartışılan, araştırılan konular var. 6 Eylül Salı günü Müge Anlı'da gündem olan konu ise 15 yaşındaki Asu Arslan olayı. Seyirciler merakla 11 gündür kayıp olan Asu Arslan'ın arama çalışmalarını takip ediyordu. Şimdi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'de aranılan Asu Arslan kurtarıldı. Müge Anlı Asu Arslan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Asu Arslan nasıl kurtarıldı? 6 Eylül Salı Müge Anlı'da neler oldu?

MÜGE ANLI ASU ARSLAN OLAYI NEDİR, NE OLDU?

15 yaşında olan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Asu Arslan ailesi ile beraber yaşıyordu. Ailesine konsere gideceğini söyleyerek dışarı çıkmasının ardından Asu Arslan'dan haber alınamadı. Kızlarına 11 gündür ulaşamayan aile çareyi Müge Anlı'ya başvurmakla buldu. 34 yaşındaki komşusu Arife Aslan tarafından kaçırılan Asu Arslan'ı bulmak için çalışmalar başladı. Kurtarma operasyonu sonrası canlı yayına katılan işbirlikçi Yasemin Şahbaz, arkadaşı Arife Aslan'ın kendisini de ağına düşürmeye çalıştığını, "Günlük 2 bin lira kazanırsın. Gel seni de gece kulübünde işe alayım. Sana yeni kimlik çıkarayım, çalışırsın" diye kandırmaya çalıştığını anlattı.

MÜGE ANLI ASU ARSLAN NASIL KURTARILDI?

Komşusu tarafından alıkonulan Asu Arslan, dün akşam Taksim'de bulundu ve kurtarıldı. 34 yaşındaki komşusu Arife Aslan tarafından Asu, dün akşam düzenlene operasyon ile kurtuldu. İsmi Nazlı olarak bilinen Arife Aslan'ın arkadaşı olan Yasemin Şahbaz'ı buldu. 15 yaşındaki Asu Arslan'ın bulunabilmesi için Yasemin Şahbaz'dan yardım isteyen Müge Anlı'ya yanıt olumlu geldi. Yasemin Şahbaz, Asu'yu kaçıran Arife Aslan ile Yenikapı'da buluşmak için anlaştı. Yasemin Şahbaz ise Müge Anlı'nın ekibi ve polis ekipler ile Yenikapı'ya Arife Aslan ile buluşmaya gitti. Buluşmaya giderken Arife Aslan, Yasemin Şahbaz'ı Taksim'e çağırdı. Bunun ardından emniyet güçleri ve Müge Anlı ekibi Taksim'e doğru yol aldı. Buluşulduktan sonra emniyet güçleri Arife Aslan'ı yakaladı ardından bir eğlence yerinde bekletilen Asu Arslan'a ulaşıldı ve kurtarıldı. Kızına kavuşan baba Yüksel Arslan, "Kızımı 11 gündür arıyordum. Bu operasyonu Müge Anlı'dan başkası yapamazdı" dedi.

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