Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anlattıkları ağızları açık bırakan ve hakkında 23 adli işlem bulunan Sinan Sardoğan hakkında ve Arife Gökçe olayında son durum merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Arife Gökçe olayında son durum ne? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Sinan Sardoğan neden tutuklandı?

Müge Anlı Arife Gökçe olayında son durum merak edilirken ortaya çıkan duyumlar deneniyle Müge Anlı Arife Gökçe olayında son durum ne? Sorusunun yanı sıra Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Sorusu da araştırılıyor. Peki, Müge Anlı Arife Gökçe olayında son durum ne? Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Sinan Sardoğan neden tutuklandı?

MÜGE ANLI ARİFE GÖKÇE OLAYINDA SON DURUM NE?

Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında baş şüpheli olarak canlı yayına çıkan Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadınlarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Canlı yayında da Müge Anlı'nın "Bacaklarıma bakma, kafanı yararım" diyerek tepki gösterdiği Sardoğan, gözaltına alındı.

SİNAN SARDOĞAN NEDEN TUTUKLANDI?

Polis ekipleri, hakkında 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ederek üst araması yaptı. Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan Sardoğan, ters kelepçeli yapılarak emniyete götürüldü. O anları anbean kayda alınan Sardoğan, muhabirlerin "Arife Gökçe'ye ne oldu?" sorusuna "Bilmiyorum" cevabını verirken gözaltına alındığı için de korktuğunu söyledi.