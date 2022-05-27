Müge Anlı tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Akülü sandalye veya tekerlekli sandalye başvurusu! Müge Anlı sandalye bağışı! - Haberler

Müge Anlı tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yardımlaşma kapsamında akülü ve tekerlekli sandalye bağışı ve başvurusu yapılmakta.

MÜGE ANLI AKÜLÜ SANDALYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akülü ve tekerlekli sandalye yardımı için vatandaşlar sık sık başvuru yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan akülü ve tekerlekli sandalye başvurusu içim:

MÜGE ANLI TEKERLEKLİ SANDALYE BAŞVURUSU VE BAĞIŞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

7/24 İhbar hattı : 0530 151 31 51

Başvuru için: 0212 354 44 25 - 0212 639 50 17

E-posta: tatlisert@mugeanli.com.tr

Haberler.com - Gündem