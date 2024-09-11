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Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 11 Eylül Çarşamba günü Abdülhalim Eliş, eşini Leyla Eliş'i aramak için yayına katıldı. Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? soruları gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, İstanbul'da kaybolan Leyla Eliş konusu gündeme geldi. Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı'da kaybolan Leyla Eliş olayında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA ABDÜLHALİM ELİŞ OLAYI NEDİR?

26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından Abdulhalim Eliş, Müge Anlı'nın programına çıkarak eşini bulmak için yardım istedi. Eşinin, Seher adındaki bir kadın arkadaşını kıskandığı için evi terk ettiğini ifade eden Abdulhalim, restoranlarda 9,5 yıldır bulaşıkçı olarak çalıştığını ve sosyal medya aracılığıyla kadınları dolandırdığını itiraf etti.

Abdulhalim, sosyal medyada tanıştığı kadınlarla görüşüp maddi yardım aldığını, bu durumu eşinin bildiğini belirtti. 7 ay önce Seher ile tanıştığını ve onun da kendisine yardım ettiğini söyledi. "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı" diye açıklamalarda bulunan Abdulhalim, kadınlardan gelen yardımlarla faturalarının ödendiğini, hatta yiyecek yardımı bile aldığını dile getirdi. Ancak maddi destek kesildiğinde evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini ifade etti.

Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede?

Müge Anlı ise bu itiraflara sert bir şekilde tepki göstererek, Abdulhalim'in yaptıklarını sorguladı. Anlı, "Sen aslında kendini eskort olarak tanıtıyorsun. Neden buraya gelip bunu açıklıyorsun?" dedi.

Abdulhalim ise, hala eşini çok sevdiğini ve onu geri istediğini belirtti. "Ben Seher Hanımla sadece arkadaşım, eşim Seher'in bana 'aşkım' demesini kıskandı" diyerek ilişkilerini savunmaya çalıştı. Seher Hanım ise, Abdulhalim'in eşinin her şeyden haberi olduğunu, kendisinin de sadece arkadaş aradığını ve kuma olmadığını söyledi.

Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede?

Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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