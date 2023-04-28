Müge Anlı 16 yaşındaki kız bulundu mu? Gülcan olayı nedir, nerede bulundu?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan yakınlarının aradığı genç kız ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı 16 yaşındaki kız bulundu mu?