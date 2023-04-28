Müge Anlı 16 yaşındaki kız bulundu mu? Gülcan olayı nedir, nerede bulundu?
Gündem Haberleri
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert sıkı sıkıya takip ediliyor. Müge Anlı programında yer alan yakınlarının aradığı genç kız ise merak konusu oldu. Her gün işlenen konularla gündemde kalan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar merak ediliyor. Peki, Müge Anlı 16 yaşındaki kız bulundu mu?
Müge Anlı 16 yaşındaki kız bulundu mu, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Merak edilen sorular yanıt buluyor.
MÜGE ANLI 16 YAŞINDAKİ KIZ BULUNDU MU?
Müge Anlı'da aranan genç kız, Beylikdüzü'nde bulundu.
Anne ve babasının 3 aydır aradığı Gülcan, 25 yaşındaki gencin yanında bulundu. Stüdyoya gelen Gülcan yaşadıklarını anlattı.