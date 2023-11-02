Eğitim sisteminde müfredat değişikliği olup olmadığı konusu gündemde. Yeni müfredat belli oldu mu merak konusu oldu. Peki, Müfredat değişti mi? Yeni müfredat belli oldu mu? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğine dair açıklamalarda bulundu. Arama motorlarında müfredat değişti mi sorgulatılıyor. Yeni müfredat belli oldu mu merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından yeni müfredatla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Müfredat değişti mi? Yeni müfredat belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

MÜFREDAT DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu. Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve müfredattan çıkartacağız. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.

YENİ MÜFREDAT BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli değerlendirmelerde bulundu. Müfredatın değişeceğini açıklayan Tekin, "Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız." ifadelerini kullandı.