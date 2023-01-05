Müfit Can Saçıntı kimdir? Müfit Can Saçıntı hayatı ve biyografisi! Müfit Can Saçıntı kaç yaşında, nereli?

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MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1968

(54 yıl yaşında),

Sungurlu, Türkiye

1968'de Çorum'un Sungurlu ilçesinin Gökçam köyünde Alevi Türkmen bir ailede doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu Kırıkkale, Sivas ve Sungurlu'da ortaokulu Sungurlu, Çorum, Çubuk ve Doğubeyazıt'ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında atv'nin kuruluşunda" development" bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir program yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2010-2012 arasında oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile tanındı.

2012-2016 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Çocuklar Duymasın'da tanındığı karakter olan "Mandıra Filozofu" filmini yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

Ayrıca 2014'te Doksanlar dizisinde 2 bölümlük yönetmenlik yaptı.

"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından Onur Mansiyonu ödülüne değer görüldü.