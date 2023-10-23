1968 tarihinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğan Saçıntı merak konusu oldu. Peki ama Müfit Can Saçıntı filmleri, TV dizileri nelerdir? Müfit Can Saçıntı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uzun ve başarılı bir kariyere sahip olan Saçıntı, Türk televizyon dizileri ve sinema filmlerinde tanınmış bir oyuncu, senarist ve yönetmendir. İşte Müfit Can Saçıntı'nın kariyerine dair önemli bilgiler:

- Tam Adı: Müfit Can Saçıntı

- Doğum Tarihi: 5 Mart 1968

- Doğum Yeri: Çorum, Türkiye

- Yaşı: 55 (2023 itibarıyla)

- Medeni Hali: Bekar

Eğitim:

- Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu - Oyunculuk

Kariyer:

- Müfit Can Saçıntı, Türk televizyon dizileri ve sinema filmlerinde tanınmış bir oyuncu ve komedyendir.

- 1990 yılında "Olacak O Kadar" isimli televizyon programı ile senaryo yazarlığına başladı.

- Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" skeçlerinde on yıl boyunca senarist olarak görev aldı.

- ABD'de eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek televizyon ve sinema dünyasında başarılı bir kariyer inşa etti.

- "Mandıra Filozofu" adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınır.

- 2010-2012 yılları arasında "Çocuklar Duymasın" dizisinde "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile tanındı.

- 2012-2016 yılları arasında "Seksenler" dizisini yönetti.

- 2013 yılında "Mandıra Filozofu" karakteri ile tanındığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti.

- Ayrıca birçok televizyon dizisi ve sinema filminde oyuncu olarak yer aldı.

- Senaryo yazarı olarak da "Güldüren Cazibe", "Son", "Şeytan Bunun Neresinde", "Biz Boşanıyoruz", "Şöhretler Kebapçısı", "Emret Komutanım", "Hayat Apartmanı" ve daha birçok projeye imza attı.

MÜFİT CAN SAÇINTI FİLMLERİ, TV DİZİLERİ NELERDİR?

Yönetmenlik Kariyeri:

- 2012: "Seksenler"

- 2013: "Doksanlar" (2 bölüm)

- 2013: "Mandıra Filozofu"

- 2015: "Mandıra Filozofu İstanbul"

- 2017: "Yaşamak Güzel Şey"

- 2018: "Babamın Ceketi"

- 2020: "Maskeler de Düşer"

Müfit Can Saçıntı, uzun bir kariyer boyunca Türk televizyon ve sinema dünyasında kendisine saygın bir yer edinmiş bir sanatçıdır.