Müfit Besler kimdir, öldü mü, neden öldü? İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi!
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İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar internette, Müfit Besler kimdir, öldü mü, neden öldü? İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Müfit Besler'in hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yaptı. Peki, Müfit Besler öldü mü, hastalığı neydi, ne zaman vefat etti? İşte detaylar...
MHP eski İlçe Başkanı, İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Müfit Besler (64), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müfit Besler kimdir, öldü mü, neden öldü? İyi Parti İlçe Başkanı Müfit Besler kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Müfit Besler'in hayatı ve biyografisi!
MHP eski İnegöl ilçe başkanı, İYİ Parti İnegöl kurucu ilçe başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Besler, İshakpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.
Merhum Başkanın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile kalabalık cemaat katıldı.
Müfit Besler MHP eski İnegöl ilçe başkanı ve İYİ Parti İnegöl kurucu ilçe başkanıdır. Müfit Besler 2 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi: "Müfit Besler... Yıllarını millete memlekete adamış dava adamı. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde gözünü budaktan sakınmadan, doğru bildikleriyle bayraktar olmuş kıymetli insan... İnegöl Kurucu İlçe Başkanımız, hepimizin Müfit Ağabeyine son vazifemizi yerine getirdik. Rabb'im, rahmetiyle muamele eylesin, ruhu şad, mekanı cennet olsun..."