Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Müebbet hapis kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet kaç yıl yatar?

Ağırlaştırılmış müebbbet cezası ile müebbet hapis cezası arasında bazı farklılıklar bulunmakta. Bu farklılıkların neye göre değiştiği ise Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan maddelerce çerçevelenmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hakkında merak edilenler… Müebbet hapis kaç yıl? Ağırlaştırılmış müebbet ne demek?

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI NEDİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hem şartla salıverilme olanağı bulunmaksızın "ölünceye kadar" sürecek olması nedeniyle hem de infaz koşullarının ağırlaştırılmış olan bir cezalandırma biçimi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye'de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi sırasında kişinin sıkı bir şekilde güvenlik altında olması gerektiği kanunen belirtilmiştir. Ağırlaştırılmış müebbet yine ömür boyu sürecek bir cezadır ancak kişinin tavrına göre bu süre 30 yıl sürebilir. Bazı davalarda kişi 2 kere ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet alabilir bu durumlarda içeriden çıkması için en az 60 yıl geçmesi gerekmektedir.

MÜEBBET HAPİS HANGİ SUÇLULARA VERİLİR?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. Kanun çerçevesinde şartla tahliye hükümleri saf dışı kalabilmektedir.

Müebbet hapis cezası ise hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.

Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak

suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

ZİYARET VE TELEFON HAKKI

Diğer hükümlülerin haftada bir telefon ve ziyaret hakkı varken bu cezanın uygulandığı hükümlüler bu haklardan 15 günde bir yararlandırılmaktadır.

Üstelik de diğer hükümlüler üçüncü dereceye kadar "kan ve kayın hısımları" ile akraba olmamalarına rağmen adlarını vereceği üç kişi ziyaret edebilirken bu cezanın uygulandığı hükümlüler sadece eşi, alt soyu, üst soyu ve vasisi ziyaret edebilmektedir. Üstelik de aynı anda birden çok ziyaretçiyle görüşme imkanı tanınmadığı için bu hükümlüler diğer akrabalarını bir daha hiç görememek bir yana ailesini de bir daha hiçbir zaman bir arada görememektedir.

SOSYAL AKTİVİTE YASAK

Bu kanuna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen hükümlüler hapishanelerde sosyal aktivitelerden yararlanması da mümkün değildir. Eğer hapishane idaresi izin verirse günde bir saat kendi ünitesinde kalan diğer hükümlüleri görebilir ki görebileceği hükümlü sayısı en fazla ikidir. Sosyal olarak neredeyse tam bir izolasyon söz konusudur. Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

CEZASINA ARA VERİLEMEZ

Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkum koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkUm edilmiş olanlar 30 yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 24 yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

ÖMÜR BOYU HAPİSTE YATMAK

Ağırlaştırılmış müebbet cezası birden fazla olanların cezası da katlanarak artacağı için şartlı salıverilme söz konusu olmayacaktır. Kısaca halk arasında ağırlaştırılmış müebbet cezası ömür boyu hapiste yatmak demektir.