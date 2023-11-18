Mudurnu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Taşkesti yolu üzerinde Tosunlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşkesti ilçesi istikametinde seyreden İbrahim G. idaresindeki 54 AIN 726 plakalı otomobil ile Mudurnu yönüne giden Şakir A. yönetimindeki 06 COY 417 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Taşkesti ilçesine seyreden araçta yolcu konumunda bulunan Sabahat G. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı Sabahat G.'ye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çekici yardımıyla yol kenarından 2 otomobilde kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU