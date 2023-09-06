Mudurnu'da Kaza Sonrası Otomobil Yangını Söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
H.B. idaresindeki 25 AL 888 plakalı otomobil, Mangırlar Köyü sapağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarındaki dere yatağını aşarak tarlaya girdi.
Otomobilinin yamaya başladığını gören sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada Mudurnu kara yolunda çalışma yapan işçiler, arazözle alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle araçta çıkıp otluk alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Otomobil