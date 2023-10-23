Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı! İl İl Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!

MEB ilk defa yönetici atama sonuçları, görevlendirme sürecini merak eden birçok personel tarafından araştırılmaya başlandı. Pek Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı mı? Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!

İlk defa yönetici görevlendirme sonuçları ile ilgili MEB bir liste açıkladı. Bazı illerin müdür ve müdür yardımcısı atama sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuçlar nasıl bakılacağı merak ediliyor. Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı mı? Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!

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MÜDÜR YARDIMCISI ATAMA SONUÇLARI SORGUAMA EKRANI!

Müdür Yardımcısı atama sonuçlarına erişmek için, adayların T.C. kimlik numaraları ve özel şifreleriyle giriş yapmaları gerekecektir. Sonuçlar, bireysel bazda değerlendirilecektir ve atama görevlendirmeleri ilan edilmiş olan iller tarafından ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır.

MEB müdür ve müdür yardımcısı yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları Adana sonuçları için açıklandı.

01ADANA Sonuçları için TIKLAYINIZ

02AdıyamanSonuçları için TIKLAYINIZ

03Afyon Sonuçları için TIKLAYINIZ

04Ağrı Sonuçları için TIKLAYINIZ

05AmasyaSonuçları için TIKLAYINIZ

06AnkaraSonuçları için TIKLAYINIZ

07AntalyaSonuçları için TIKLAYINIZ

08ArtvinSonuçları için TIKLAYINIZ

09AydınSonuçları için TIKLAYINIZ

10BalıkesirSonuçları için TIKLAYINIZ

11BilecikSonuçları için TIKLAYINIZ

12BingölSonuçları için TIKLAYINIZ

13BitlisSonuçları için TIKLAYINIZ

14BoluSonuçları için TIKLAYINIZ

15BurdurSonuçları için TIKLAYINIZ

16BursaSonuçları için TIKLAYINIZ

17ÇanakkaleSonuçları için TIKLAYINIZ

18ÇankırıSonuçları için TIKLAYINIZ

19ÇorumSonuçları için TIKLAYINIZ

20DenizliSonuçları için TIKLAYINIZ

21DiyarbakırSonuçları için TIKLAYINIZ

22EdirneSonuçları için TIKLAYINIZ

23ElazığSonuçları için TIKLAYINIZ

24ErzincanSonuçları için TIKLAYINIZ

25ErzurumSonuçları için TIKLAYINIZ

26EskişehirSonuçları için TIKLAYINIZ

27GaziantepSonuçları için TIKLAYINIZ

28GiresunSonuçları için TIKLAYINIZ

29GümüşhaneSonuçları için TIKLAYINIZ

30HakkariSonuçları için TIKLAYINIZ

31HataySonuçları için TIKLAYINIZ

32IspartaSonuçları için TIKLAYINIZ

33İçel(Mersin)Sonuçları için TIKLAYINIZ

34İstanbulSonuçları için TIKLAYINIZ

35İzmirSonuçları için TIKLAYINIZ

36KarsSonuçları için TIKLAYINIZ

37KastamonuSonuçları için TIKLAYINIZ

38KayseriSonuçları için TIKLAYINIZ

39KırklareliSonuçları için TIKLAYINIZ

40KırşehirSonuçları için TIKLAYINIZ

41KocaeliSonuçları için TIKLAYINIZ

42KonyaSonuçları için TIKLAYINIZ

43KütahyaSonuçları için TIKLAYINIZ

44MalatyaSonuçları için TIKLAYINIZ

45ManisaSonuçları için TIKLAYINIZ

46K.maraşSonuçları için TIKLAYINIZ

47MardinSonuçları için TIKLAYINIZ

48MuğlaSonuçları için TIKLAYINIZ

49MuşSonuçları için TIKLAYINIZ

50NevşehirSonuçları için TIKLAYINIZ

51NiğdeSonuçları için TIKLAYINIZ

52OrduSonuçları için TIKLAYINIZ

53RizeSonuçları için TIKLAYINIZ

54SakaryaSonuçları için TIKLAYINIZ

55SamsunSonuçları için TIKLAYINIZ

56SiirtSonuçları için TIKLAYINIZ

57SinopSonuçları için TIKLAYINIZ

58SivasSonuçları için TIKLAYINIZ

59TekirdağSonuçları için TIKLAYINIZ

60TokatSonuçları için TIKLAYINIZ

61TrabzonSonuçları için TIKLAYINIZ

62TunceliSonuçları için TIKLAYINIZ

63ŞanlıurfaSonuçları için TIKLAYINIZ

64UşakSonuçları için TIKLAYINIZ

65VanSonuçları için TIKLAYINIZ

66YozgatSonuçları için TIKLAYINIZ

67ZonguldakSonuçları için TIKLAYINIZ

68AksaraySonuçları için TIKLAYINIZ

69BayburtSonuçları için TIKLAYINIZ

70KaramanSonuçları için TIKLAYINIZ

71KırıkkaleSonuçları için TIKLAYINIZ

72BatmanSonuçları için TIKLAYINIZ

73ŞırnakSonuçları için TIKLAYINIZ

74BartınSonuçları için TIKLAYINIZ

75ArdahanSonuçları için TIKLAYINIZ

76IğdırSonuçları için TIKLAYINIZ

77YalovaSonuçları için TIKLAYINIZ

78KarabükSonuçları için TIKLAYINIZ

79KilisSonuçları için TIKLAYINIZ

80OsmaniyeSonuçları için TIKLAYINIZ