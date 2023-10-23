Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı! İl İl Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!
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MEB ilk defa yönetici atama sonuçları, görevlendirme sürecini merak eden birçok personel tarafından araştırılmaya başlandı. Pek Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı mı? Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!
İlk defa yönetici görevlendirme sonuçları ile ilgili MEB bir liste açıkladı. Bazı illerin müdür ve müdür yardımcısı atama sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuçlar nasıl bakılacağı merak ediliyor. Müdür Yardımcısı atama sonuçları açıklandı mı? Müdür Yardımcısı atama sonuçları SORGUAMA ekranı!
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MÜDÜR YARDIMCISI ATAMA SONUÇLARI SORGUAMA EKRANI!
Müdür Yardımcısı atama sonuçlarına erişmek için, adayların T.C. kimlik numaraları ve özel şifreleriyle giriş yapmaları gerekecektir. Sonuçlar, bireysel bazda değerlendirilecektir ve atama görevlendirmeleri ilan edilmiş olan iller tarafından ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır.
MEB müdür ve müdür yardımcısı yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları Adana sonuçları için açıklandı.
01ADANA Sonuçları için TIKLAYINIZ
02AdıyamanSonuçları için TIKLAYINIZ
03Afyon Sonuçları için TIKLAYINIZ
04Ağrı Sonuçları için TIKLAYINIZ
05AmasyaSonuçları için TIKLAYINIZ
06AnkaraSonuçları için TIKLAYINIZ
07AntalyaSonuçları için TIKLAYINIZ
08ArtvinSonuçları için TIKLAYINIZ
09AydınSonuçları için TIKLAYINIZ
10BalıkesirSonuçları için TIKLAYINIZ
11BilecikSonuçları için TIKLAYINIZ
12BingölSonuçları için TIKLAYINIZ
13BitlisSonuçları için TIKLAYINIZ
14BoluSonuçları için TIKLAYINIZ
15BurdurSonuçları için TIKLAYINIZ
16BursaSonuçları için TIKLAYINIZ
17ÇanakkaleSonuçları için TIKLAYINIZ
18ÇankırıSonuçları için TIKLAYINIZ
19ÇorumSonuçları için TIKLAYINIZ
20DenizliSonuçları için TIKLAYINIZ
21DiyarbakırSonuçları için TIKLAYINIZ
22EdirneSonuçları için TIKLAYINIZ
23ElazığSonuçları için TIKLAYINIZ
24ErzincanSonuçları için TIKLAYINIZ
25ErzurumSonuçları için TIKLAYINIZ
26EskişehirSonuçları için TIKLAYINIZ
27GaziantepSonuçları için TIKLAYINIZ
28GiresunSonuçları için TIKLAYINIZ
29GümüşhaneSonuçları için TIKLAYINIZ
30HakkariSonuçları için TIKLAYINIZ
31HataySonuçları için TIKLAYINIZ
32IspartaSonuçları için TIKLAYINIZ
33İçel(Mersin)Sonuçları için TIKLAYINIZ
34İstanbulSonuçları için TIKLAYINIZ
35İzmirSonuçları için TIKLAYINIZ
36KarsSonuçları için TIKLAYINIZ
37KastamonuSonuçları için TIKLAYINIZ
38KayseriSonuçları için TIKLAYINIZ
39KırklareliSonuçları için TIKLAYINIZ
40KırşehirSonuçları için TIKLAYINIZ
41KocaeliSonuçları için TIKLAYINIZ
42KonyaSonuçları için TIKLAYINIZ
43KütahyaSonuçları için TIKLAYINIZ
44MalatyaSonuçları için TIKLAYINIZ
45ManisaSonuçları için TIKLAYINIZ
46K.maraşSonuçları için TIKLAYINIZ
47MardinSonuçları için TIKLAYINIZ
48MuğlaSonuçları için TIKLAYINIZ
49MuşSonuçları için TIKLAYINIZ
50NevşehirSonuçları için TIKLAYINIZ
51NiğdeSonuçları için TIKLAYINIZ
52OrduSonuçları için TIKLAYINIZ
53RizeSonuçları için TIKLAYINIZ
54SakaryaSonuçları için TIKLAYINIZ
55SamsunSonuçları için TIKLAYINIZ
56SiirtSonuçları için TIKLAYINIZ
57SinopSonuçları için TIKLAYINIZ
58SivasSonuçları için TIKLAYINIZ
59TekirdağSonuçları için TIKLAYINIZ
60TokatSonuçları için TIKLAYINIZ
61TrabzonSonuçları için TIKLAYINIZ
62TunceliSonuçları için TIKLAYINIZ
63ŞanlıurfaSonuçları için TIKLAYINIZ
64UşakSonuçları için TIKLAYINIZ
65VanSonuçları için TIKLAYINIZ
66YozgatSonuçları için TIKLAYINIZ
67ZonguldakSonuçları için TIKLAYINIZ
68AksaraySonuçları için TIKLAYINIZ
69BayburtSonuçları için TIKLAYINIZ
70KaramanSonuçları için TIKLAYINIZ
71KırıkkaleSonuçları için TIKLAYINIZ
72BatmanSonuçları için TIKLAYINIZ
73ŞırnakSonuçları için TIKLAYINIZ
74BartınSonuçları için TIKLAYINIZ
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76IğdırSonuçları için TIKLAYINIZ
77YalovaSonuçları için TIKLAYINIZ
78KarabükSonuçları için TIKLAYINIZ
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80OsmaniyeSonuçları için TIKLAYINIZ