MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi'nin Kadın Hakları Projesi 3. Faz 3. Grup Eğitimleri Başladı

Fransa Büyükelçiliği'nin çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi 3. Faz 3. Grup eğitimleri başladı. Proje kapsamında 10 Türk ve 10 yabancı uyruklu kadın eğitimlerden yararlanacak.

Fransa Büyükelçiliği'nin çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi 3. Faz 3. Grup eğitimleri başladı.

2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazanarak bu kez 10 Türk, 10 yabancı uyruklu kadının eğitimlerden yararlanmasını sağlayacak. Bu kapsamda 3'üncü Faz 3'üncü Grup eğitimleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın'ın katılımıyla Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde başladı.

3'üncü Grup'ta, Emek ve 71 Evler mahallelerinde ikamet eden 10 Türk ve 10 mülteci kadının katıldığı eğitimler 5 hafta sürecek. Eğitimlerin başlangıcında bir konuşma yapan Hale Kargın, "Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Burası sizin eviniz. Merkezdeki tüm hizmetlerimiz ücretsiz olarak sunuluyor. Gerek bu eğitimler gerekse farklı konularda sorunlarınız için uzman arkadaşlarımıza danışabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz." dedi. Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması sağlanacak.