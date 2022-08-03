Mudanya Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Mudanya Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Mudanya Üniversitesi ücretleri...
Mudanya Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
- Endüstri Mühendisliği
- Psikoloji
- Hemşirelik
- Anestezi
- İlk ve Acil Yardım
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Fizyoterapi
Mudanya Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
MİSYONUMUZ
İnsanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, reel sektör iş birlikleri ve araştırma-geliştirme projeleri ile bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak.
VİZYONUMUZ
Alanlarına yeni bakış açıları kazandıracak, çağdaş, araştıran, gelişime ve yeniliğe açık, vizyoner bireyler yetiştirmek.