Mudanya Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Mudanya Üniversitesi ücretleri...

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Mudanya Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Psikoloji

Hemşirelik

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Fizyoterapi

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mudanya Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ

İnsanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, reel sektör iş birlikleri ve araştırma-geliştirme projeleri ile bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak.

VİZYONUMUZ

Alanlarına yeni bakış açıları kazandıracak, çağdaş, araştıran, gelişime ve yeniliğe açık, vizyoner bireyler yetiştirmek.