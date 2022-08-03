Mudanya Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Mudanya Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Mudanya Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Mudanya Üniversitesi taban puanları....

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Mudanya Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Mudanya Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Psikoloji

Hemşirelik

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mudanya Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ

İnsanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, reel sektör iş birlikleri ve araştırma-geliştirme projeleri ile bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak.

VİZYONUMUZ

Alanlarına yeni bakış açıları kazandıracak, çağdaş, araştıran, gelişime ve yeniliğe açık, vizyoner bireyler yetiştirmek.