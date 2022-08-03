Mudanya Üniversitesi Taban Puanları 2022
Mudanya Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Mudanya Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.
Mudanya Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Mudanya Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Mudanya Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Mudanya Üniversitesi taban puanları....
Mudanya Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.
Mudanya Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.
- Endüstri Mühendisliği
- Psikoloji
- Hemşirelik
Mudanya Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
MİSYONUMUZ
İnsanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, reel sektör iş birlikleri ve araştırma-geliştirme projeleri ile bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak.
VİZYONUMUZ
Alanlarına yeni bakış açıları kazandıracak, çağdaş, araştıran, gelişime ve yeniliğe açık, vizyoner bireyler yetiştirmek.