Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Mudanya Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Mudanya Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Mudanya Üniversitesi, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurulmuştur. Kurucu vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl'dür.

Üniversitenin Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulundan oluşması hedeflenmektedir.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Psikoloji

Hemşirelik

Anestezi

İlk ve Acil Yardım

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Fizyoterapi

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER



Mudanya Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYONUMUZ

İnsanlığın karşılaştığı yerel, ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara evrensel insani değerleri temel alan bir yaklaşımla sürdürülebilir çözümler üretebilen, uzmanlık alanlarında bireysel ve profesyonel yetkinlikler ile donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve yüksek etkili araştırma çıktılarına sahip, toplumsal sorunlar karşısında insan odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, ürettiği bilgiyi topluma her boyutta aktarabilen, reel sektör iş birlikleri ve araştırma-geliştirme projeleri ile bilgiyi uygulayan ve teknolojiye dönüştürmek yoluyla toplumsal fayda sağlayan, dünya standartlarında bir araştırma üniversitesi olmak.

VİZYONUMUZ

Alanlarına yeni bakış açıları kazandıracak, çağdaş, araştıran, gelişime ve yeniliğe açık, vizyoner bireyler yetiştirmek.