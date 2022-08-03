Mudanya Üniversitesi Kampüs Hayatı

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Mudanya Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Mudanya Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Mudanya Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

MUDANYA ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Mudanya Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Yiyecek ve İçecek

Mudanya Üniversitesi, öğrencileri ve çalışanlarına ferah mekânlarda, sağlıklı, temiz ve kaliteli yemek olanağı sunar. Kampüs bünyesinde bulunan kafeterya ve yemekhanelerde farklı damak zevklerine uygun seçenekler bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, yurt ve fakülte binalarında bulunan atıştırmalık ve soğuk-sıcak içecek otomatlarından 24 saat boyunca yararlanılabilir.

Kampüs içerisinde bulunan seçkin markalar sayesinde farklı damak tadlarına uygun imkanlar sağlanmaktadır.

Kısacası; eğer Mudanya Üniversitesi'ndeyseniz mutlaka damak tadınıza uygun yiyecek ve içecekler bulursunuz.

Yurtlar

Üniversitemizin öğrenci yurdu bulunmamakta olup, en kısa sürede kendi bünyesinde hizmet verebilecek öğrenci yurtlarını hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Öğrencilerimizin yararlanması için anlaşmalı olduğumuz yurtlar bulunmaktadır. Bilgi için +90(224)224 2022 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.

Sağlık

Mudanya Üniversitesi Sağlık Merkezi kampüs ana binasında yer almaktadır. Tıbbi kadrosunda 1 Hekim, 1 Hemşire, 2 Sağlık Memuru yer almaktadır. Sağlık merkezimizde çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman ve deneyimli kişilerdir.

Merkezimizin amacı, üniversitemiz bireylerine olası sağlık problemlerinde acil destek sağlamak ve devam eden sağlık sorunu olan bireylere ihtiyaç halinde tıbbi destek sağlamaktır. Hedefimiz, üniversitemiz bireylerine bedensel ve ruhsal sağlık hizmetini hekim-hasta mahremiyetini dikkate alarak titizlikle sunmaktır.

Güvenlik

Mudanya Üniversitesi, ülkemizin en güvenli şehirlerinden biri olan Bursa'da yer almaktadır. Konumu itibariyle şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaktır.

Etrafı yeşilliklerle çevrili olan üniversitemiz, öğrencilerimize güvenli ve huzurlu bir ortam sunmaktadır.

Üniversitemizde hizmet veren Güvenlik Müdürlüğü; öğrencilerin, çalışanların ve kampüsün emniyetini sağlamak, kampüsteki yaşam düzeninin bozulmasını önleyici tedbirler almak, kampüs trafik ve park düzenini sağlamak, hırsızlığı önlemek, bulunan kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Engelsiz Yaşam

Mudanya Üniversitesi engelsiz yaşama uygun olarak tasarlanmış olup, engelli bireyler tüm katlarda ve kullanım alanlarında üniversitenin imkanlarından rahatlıkla istifade edebilmektedir.

Mudanya Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi ve Öğrenci Dekanlığı öğrencilerin gerek akademik gerekse sosyal alanda yaşadıkları sorunlara çözümler üretmektedir.

Kampüste Doğal Hayat

Kampüsümüz, Bursa'nın en geniş doğal alanına sahip ilçelerinden biri olan Mudanya'da yer almaktadır.

50 bin metrekarelik yeşil alanla çevrili kampüs binamız öğrencilere doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Öğrencilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri oturma alanları da planlanmıştır.

Üniversitemiz doğal yaşamı koruma ve sürdürme felsefesini benimsemiştir. Bu felsefeyi değerli öğrencilerimizle yaşatmak; ülkemizin en değerli varlıkları olan ormanlarımızı korumak en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biridir.

Yine bu anlayışla, hayvan dostu bir kampüs oluşturmayı kendimize amaç edindik. Öğrencilerimizin de bu amaçla geliştirecekleri projelere her zaman destek sunmaya hazırız.

Kampüs Planı

Mudanya Üniversitesi, 27.500 m2'lik kapalı ve 22.000 m2'lik açık alan üzerine inşa edilmiş merkez kampüs içerisinde, Türkiye'nin en büyük kütüphanesine, 520 kişilik iki farklı konferans salonuna, 48 adet çok amaçlı laboratuvar ve dersliğe, 300 kişilik 3 farklı amfiye, 5 adet atölye ve stüdyoya sahiptir. Mudanya Üniversitesi kampüsü, öğrenci dostu ve maksimum güvenliğe sahip, öğrencileri akademik ve sosyal hayata yakınlaştıran, ormanın kalbinde bir üniversite olmanın yanı sıra, engelsiz yaşam alanları, ulaşım kolaylığı ve 7 gün 24 saat yaşayan bir üniversite deneyimi sunmaktadır.