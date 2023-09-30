Mudanya'da inşaat kazısı sonucu yollar kapatıldı

Mudanya Belediyesi, Ömerbey Mahallesi'nde inşaatına başlanan bir sitenin temel kazısı sırasında bazı binaların istinat duvarlarında ve yolda yarıklar oluşması üzerine sorumlular hakkında idari ve yasal işlem başlattı. Yolda yarıkların oluşması ile birlikte Sanayi Caddesi ve Huzur Caddesi Mudanya Belediyesi tarafından ulaşıma kapatıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ömerbey Mahallesi'nde devam eden inşaatın neden olduğu toprak hareketlerinin hemen akabinde Belediyemizin teknik ekibinin yerinde yaptığı inceleme sonucunda şantiye şefi ve yapı müteahhidine ivedilikle tedbir alınması yönünde yazı yazılmış ve idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca suç duyurusunda bulunulmuştur. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz can ve mal emniyetini tehdit eden yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak gerekli önlemleri almıştır. Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne gerekli bilgi verilmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi'nden konu ile ilgili inceleme talep edilerek ön değerlendirme raporu alınmıştır. Bu rapora istinaden bölgedeki toprak hareketliliğinden etkilenen 6 adet yapının tahliye edilmesi yönünde işlemler başlatılmıştır. 29 Eylül'de bölgede inklinometre kuyuları açılma çalışmaları başlatılmış olup belediyemiz teknik personeli gözetiminde devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak