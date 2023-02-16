Mucize filminin konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosu! Mucize kaç yılında, nerede çekildi?
Gündem Haberleri
ATV kanalında yayınlanan Mucize filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Mucize filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Mucize filminin konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosu! Mucize kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...
Film yüzünde ciddi bir deformasyon olan diğer çocuklardan farklı olan Auggie Pullman'ın hayatını konu alıyor. Filmin başrollerinde Julia Roberts, Jacob Tremblay ve Owen Wilson rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Mucize filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Mucize filminin konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosu! Mucize kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
MUCİZE FİLMİ OYUNCU KADROSU!
Stephen Chbosky
Jacob Tremblay
Owen Wilson
Izabela Vidovic
Julia Roberts
Mark Dozlaw
Rukiya Bernard
Jack Thorne
MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Mucize filmiyüzünde ciddi bir deformasyon olan diğer çocuklardan farklı olan Auggie Pullman'ın hayatını konu alıyor. Yıllarca evinde özel ders gören Auggie diğer çocuklarla birlikte bir okula giderek, eğitim almaya başlar. Annesi Isabel ve babası Nate'in yardımıyla sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır.