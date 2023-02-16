Film yüzünde ciddi bir deformasyon olan diğer çocuklardan farklı olan Auggie Pullman'ın hayatını konu alıyor. Filmin başrollerinde Julia Roberts, Jacob Tremblay ve Owen Wilson rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Mucize filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Mucize filminin konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosu! Mucize kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

MUCİZE FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Stephen Chbosky

Jacob Tremblay

Owen Wilson

Izabela Vidovic

Julia Roberts

Mark Dozlaw

Rukiya Bernard

Jack Thorne

MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mucize filmiyüzünde ciddi bir deformasyon olan diğer çocuklardan farklı olan Auggie Pullman'ın hayatını konu alıyor. Yıllarca evinde özel ders gören Auggie diğer çocuklarla birlikte bir okula giderek, eğitim almaya başlar. Annesi Isabel ve babası Nate'in yardımıyla sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır.