Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
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Mucize filmi nerede çekildi ve Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Seyircinin beğenisini toplayan Mucize filmi nerede çekildiği gündeme geliyor. Peki, Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Mucize filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Vizyona girdiği günden beri gündeme gelen Mucize filmi nerede çekildiği merak ediliyor. Talat Bulut'un başrol oynadığı Mucize filmi nerede çekildi sorusu araştırılıyor. Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…
Doğal güzelliklerin ön planda tutulduğu çekimler büyük ilgi gördü. Çekimleri İzmir (Foça), Uşak ve Kars (Kağızman)'a bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.
Yaşanmış bir aşk masalı ve unutulmaz bir dostluğun acılarla dolu hikâyesi. 1960'lı yıllarda sefalet ve yoksulluk içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye'nin panormasına ışık tutan film, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikâyesini anlatıyor. 1960 darbe döneminde geçen Mucize, Egeli bir öğretmenin Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini beyazperdeye getiriyor.
Talat Bulut - Muallim Mahir
Mert Turak - Aziz
Seda Tosun - Mızgin
Zafer Alpat - Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya - Hazar
Ali Sürmeli - Haydar
Serpil Gül - Güle'nin annesi
Berivan Kahraman - Sare
Büşra Pekin - Gülten (Güle)
Cezmi Baskın - İsa
Dilek Denizdelen - Rinde
Doğukan Polat - Feyzi
Erdem Yener - Celal
Erol Demiröz - Muhtar
Eylem Yıldız - Hanım
Haki Biçici - Minibüs şoförü
Çisil Oral - Kız
İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı
Meriç Benlioğlu -
Metin Yıldız - Nevzat
Nazmi Kırık - Şemsettin
Nilgün Karababa - Bese
Nisa Melis Telli - Ceren (Mahirin kzı)
Özgür Özdemir -
Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettinin eşi
Rosi Barbarosa - Hakim
Sinan Bengier - Hasan
Şenay Aksoy - Roşnanın annesi
Şenay Gürler - Cemile
Tansel Öngel - misafir oyuncu
Yıldız Kültür - Hene
Cihat Tamer - Milli Eğitim müdürü
Serhat Çağlayan