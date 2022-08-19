Mucize Doktor dizisi 'Ali Vefa' kimdir? Taner Ölmez kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Taner Ölmez hayatı ve biyografisi!

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor dizisi Ali Vefa kimdir, gerçek adı nedir? Taner Ölmez kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Ali Vefa karakterini kim canlandırıyor? Taner Ölmez hayatı ve biyografisi nedir?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Ali Vefa kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Vefa ( Taner Ölmez ) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Ali Vefa ( Taner Ölmez ) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini "Taner Ölmez" canlandırmaktadır.

TANE ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez (d. 9 Ağustos 1986, Tunceli ), Türk oyuncu.

Ölmez, 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır. 2012 yılında, Osman Sınav'ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C. dizisinin uyarlaması olan Medcezir'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol aldı. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında, Müslüm Gürses'in hayatı konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynadı. 2019 yılından itibaren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırmaktadır. Barabar adlı müzik grubunun üyelerinden biridir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020 : Hakan Muhafız : Burak

2019 : Kadın : Doktor Ali Vefa (Konuk oyuncu 72. bölüm)

2019- : Mucize Doktor : Doktor Ali Vefa

2018 : Müslüm : Ahmet Akbaş

2018 : Dudullu Postası : Tayfur

2017 : Yüz Yüze : Aleko

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : II. Osman

2013-2015 : Medcezir : Mert Asım Serez

2013 : Tatar Ramazan : Çoban Ahmet

2013 : Çıplak Gerçek : Hazal'ın sevgilisi

2012 : Kayıp Şehir : Sadık

2011 : İstanbul'un Altınları : Mustafa

2009 : Kül ve Ateş : Hayati

2009 : Kapalıçarşı : Gıyabettin