Mucize Aşk Aziz kimdir? Mucize Aşk Aziz gerçekte kim, adı ne?
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Aşk filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Mucize Aşk filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Mucize Aşk Aziz kimdir? Mucize Aşk Aziz gerçekte kim, adı ne?
Mucize Aşk, yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 2014 yapımı sinema filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Mucize Aşk filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Mucize Aşk Aziz kimdir? Mucize Aşk Aziz gerçekte kim, adı ne?
Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili. Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor. Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.
Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor. Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme âdetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor. Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor.
Mucize Aşk, 1 Ocak 2015 tarihinde gösterime girmiştir. Çekimleri İzmir (Foça), Uşak ve Kars'a (Kağızman) bağlı bir köyde gerçekleştirilmiştir.
Talat Bulut - Muallim Mahir
Mert Turak - Aziz
Seda Tosun - Mizgin
Zafer Alpat - Zafer Öğretmen
Meral Çetinkaya - Hazar
Ali Sürmeli - Haydar
Serpil Gül - Güle'nin annesi
Berivan Kahraman - Sare
Büşra Pekin - Gülten (Güle)
Cezmi Baskın - İsa
Dilek Denizdelen - Rinde
Doğukan Polat - Feyzi
Erdem Yener - Celal
Erol Demiröz - Muhtar
Eylem Yıldız - Hanım
Haki Biçici - Minibüs şoförü
Çisil Oral - Kız
İlke Aycan Şener - Mahir'in kızı
Meriç Benlioğlu -
Metin Yıldız - Nevzat
Nazmi Kırık - Şemsettin
Nilgün Karababa - Bese
Nisa Melis Telli - Ceren (Mahir'in kızı)
Özgür Özdemir -
Reyhan Ulu Ekinci - Şemsettin'in eşi
Rosi Barbarosa - Hakim
Sinan Bengier - Hasan
Şenay Aksoy - Roşna'nın annesi
Şenay Gürler - Cemile
Tansel Öngel - Konuk oyuncu
Yıldız Kültür - Hene
Cihat Tamer - Millî Eğitim Müdürü