"Mucize aşk hikayesi gerçek mi, hangi ilde çekildi? Mucize 2 öğretmen neden değişti?" Bugün yayınlanan film sonrası en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aziz, bir engelli adam, ve karısı Mızgin, köyde yaşadıkları zorluklardan bıkmış durumda. Filmin konusu herkesi ekrana kilitlerken "MUCİZE 2: AŞK oyuncu kadrosunda kimler var?" Sorusuna yanıt aranıyor.

Bugün SHOW Tv'de yayınlanan MUCİZE 2: AŞK filmi seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Seyirciler "MUCİZE 2: AŞK oyuncu kadrosunda kimler var? Mucize aşk hikayesi gerçek mi, hangi ilde çekildi? Mucize 2 öğretmen neden değişti?" Merak ediyor. İşte detaylar…

MUCİZE 2: AŞK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mert Turak

Fikret Kuşkan

Biran Damla Yılmaz

Erdal Özyağcılar

Şenay Gürler

Sinan Çalışkanoğlu

Mahsun Kırmızıgül

Melis Sezen

Sera Tokdemir

Deniz Özerman

Suna Selen

Ali Sürmeli

Metin Yıldız

Meral Çetinkaya

Ayda Aksel

MUCİZE 2: AŞK KONUSU NEDİR?

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen çift, batıdaki bir kasabaya taşınır. Ancak burada da karşılarına pek çok engel çıkar. Aziz ve Mızgin, insanların önyargılarına karşı koymaya ve hayatta ayakta kalmaya çalışırlar. Aziz, eşi Mızgin için her türlü zorluğa göğüs germeye kararlıdır ve bu uğurda büyük bir mücadeleye girişir. Ona Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin de destek olur. Aziz, eşi için mucizevi şeyler başarmak için elinden geleni yapar. Bu film, 2014 yapımı "Mucize" filminin devamıdır ve yine Mahsun Kırmızıgül tarafından yönetilip yazılmıştır.

MUCİZE 2 AŞK HİKAYESİ GERÇEK Mİ, HANGİ İLDE ÇEKİLDİ?

Film gerçek bir hikayeden esinlenerek çekilmiştir. "Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi