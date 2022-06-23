Müceddid ne demek? Müceddid anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Müceddid, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Müceddid ne demek? Müceddid anlamı ne? İşte, Müceddid kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müceddid kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müceddid anlamı ne? Müceddid ne demek?
MÜCEDDİD NE DEMEK?
İslâm düşüncesinde yapısal bir unsur olarak dinle hayat arasındaki irtibatı canlandırmayı ifade eden terim.
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