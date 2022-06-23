Müceddid ne demek? Müceddid anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Müceddid kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Müceddid anlamı ne? Müceddid ne demek?

MÜCEDDİD NE DEMEK?

İslâm düşüncesinde yapısal bir unsur olarak dinle hayat arasındaki irtibatı canlandırmayı ifade eden terim.

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