EYT ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamaları sonrası Mücbir sebepten EYT'li olunur mu? Mücbir sebep EYT ne demek gibi konular merak edildi Peki, Mücbir sebepten EYT'li olunur mu? Mücbir sebep EYT ne demek?

EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

Aylardan beri konuşulan EYT ilgili hala bir düzenleme bulunmadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç YT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. Peki, Mücbir sebepten EYT'li olunur mu? Mücbir sebep EYT ne demek?

MÜCBİR SEBEPTEN EYT'Lİ OLUNUR MU?

Engin Özkoç, EYT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. EYT'nin geçerli olacağı tarihte Marmara'da büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Özkoç, bunun mücbir sebep olduğunu ve buna uygun yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu.