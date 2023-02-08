Mücbir sebep halleri, deprem bölgesi için alınan karar sonrası gündeme geldi. 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde Mücbir sebep ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar Mücbir sebep nedir, ne demek? Mücbir sebep hangi durulmada ilan edilir? Sorularını yanıtını araştırmaya koyuldular. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahraman Maraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ilde mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu. Mücbir sebep,hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan durumlar için kullanılan terim vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mücbir sebep nedir? Hangi durulmada mücbir sebep ilan edilir? Detaylar haberimizde...

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer hallerdir. 'Mücbir sebep' kavramı hukukun temel kavramlarından birisidir ve hukukun hemen hemen bütün dallarında uygulaması görülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin, 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldı." İfadelerine açıklamada yer verildi.

HANGİ DURUMLADA MÜCBİR SEBEP İAN EDİLİR?

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller şu şekildedir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.