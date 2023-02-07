Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep ne demek?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan mücbir sebep, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, mücbir sebep ne demek? mücbir sebep anlamı ne? İşte, mücbir sebep kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen mücbir sebep kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, mücbir sebep anlamı ne? mücbir sebep ne demek?
MÜCBİR SEBEP NE DEMEK?
Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer hallerdir. 'Mücbir sebep' kavramı hukukun temel kavramlarından birisidir ve hukukun hemen hemen bütün dallarında uygulaması görülmektedir.