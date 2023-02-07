Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep ne demek?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan mücbir sebep, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, mücbir sebep ne demek? mücbir sebep anlamı ne? İşte, mücbir sebep kelimesinin anlamı!