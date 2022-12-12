Mücahit Özcan şampiyonluk peşinde

Başarılarıyla hem Türkiye'de hem de Almanya'da spor tutkunlarının dikkatini üzerine çeken boksör Mücahit Özcan, İstanbul'da düzenlenecek altın kemer müsabakası için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Özcan ringde uluslararası bir şampiyonla karşı karşıya gelecek.

Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve 14 yaşında başladığı boks sporunda elde ettiği başarılarla her iki ülkede de adından söz ettiren Mücahit Özcan, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Başarılı sporcu, İstanbul'da düzenlenecek bir altın kemer müsabakasında ringe çıkacak.

YILLARDIR VERDİĞİM EMEĞİN KARŞILIĞINI ALACAĞIM

Son 6 aydır antrenmanlara yoğunlaştığını ve bu maça çok iddialı hazırlandığını söyleyen Mücahit Özcan, "Uzun zamandır peşinde olduğum kemeri bu yıl kazanacağım, buna çok inanıyorum. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığını alacağımdan hiç şüphem yok. Ülkemde yapacağım bu maçta hem şampiyon olacağım hem de vatanımın bayrağını sallayacağım" dedi.

RAKİBİMİN KİM OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL, KEMER BENİM

Mücahit Özcan, organizasyonda dünyaca ünlü bir şampiyonla karşı karşıya gelecek: "Benim için rakibimin kim olduğu ya da geçmişte elde ettiği başarıları önemli değil. Çok sıkı bir programla hazırlandım. Bu maçtaki performansımla kemeri almaya ve rakibimin geçmişte elde ettiği tüm başarıları gölgede bırakmaya hazırım!"