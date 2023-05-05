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Mücahit Arslan kimdir? Mücahit Arslan kaç yaşında, nereli?

Mücahit Arslan kimdir? Mücahit Arslan kaç yaşında, nereli?

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Siyaset gündeminde zaman zaman gündem olan Mücahit Arslan vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Mücahit Arslan kaç yaşında, nereli? Mücahit Arslan hayatı ve biyografisi! Mücahit Arslan kimdir?

Mücahit Arslan son günlerde siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor Peki, Mücahit Arslan kimdir? Mücahit Arslan kaç yaşında, nereli? Mücahit Arslan hayatı ve biyografisi!

MÜCAHİT ARSLAN KİMDİR?

Mücahit Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı oldu.

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