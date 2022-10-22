Son zamanlarda gündemde olan Mücahit Arınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla Mücahit Arınç kimdir? sorusu aratılıyor. Vatandaşın merak ettiği isim Mücahit Arınç hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Mücahit Arınç kimdir? Mücahit Arınç kaç yaşında, nereli? Mücahit Arınç hayatı ve biyografisi!

Mücahit Arınç kimdir? sorusu son zamanlarda aratılan isimlerden bir tanesi. Vatandaşın merak ettiği isim Mücahit Arınç hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Mücahit Arınç kimdir? Mücahit Arınç kaç yaşında, nereli? Mücahit Arınç hayatı ve biyografisi!

MÜCAHİT ARINÇ KİMDİR?

Ahmet Mücahit Arınç4 Mart 1986 yılında Şehzadeler, Manisa'da doğan Türk siyasetçidir. TBMM 27. dönem İstanbul 3. Bölge milletvekili ve AKP Merkez Disiplin Kurulu üyesi. İlkokulu Manisa'da, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında TOBB-TPAV bünyesinde uzman-araştırmacı sıfatıyla çalıştı. Enerji ve petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Company (TPIC) bünyesine katıldı. 2010-2018 yılları arasında Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğünde sırasıyla kıdemli uzman, genel müdür danışmanı, kurumsal iletişim koordinatörü ve İstanbul temsilcisi olarak görev yaptı. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.