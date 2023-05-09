Mücahit Arınç aday mı? 2023 Mücahit Arınç nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Mücahit Arınç aday mı? 2023 Mücahit Arınç milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Mücahit Arınç aday mı? 2023 Mücahit Arınç milletvekili adayı mı? İşte detaylar...